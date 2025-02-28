Минсельхоз не получал предложение по увеличению пошлины на импортные цветы

В Минсельхозе напомнили, что в рамках специальных экономических мер, правительством РФ по инициативе Минсельхоза России в 2024 году была повышена пошлина на ввоз цветов из недружественных стран с 5% до 20%. «Для остальных государств, кроме членов ЕАЭС, она сохранилась в прежнем размере», — отмечается в сообщении.