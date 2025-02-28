Минфин против изменения порогового значения акциза на жидкую сталь

АНОСИНО (Московская область), 28 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ по-прежнему выступает против корректировки порогового значения акциза на жидкую сталь, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
«[Позиция] не изменилась. Бюджет на три года сформирован. Возможности для потенциала снижения доходной базы нет. Бюджет и так дефицитный», — сказал Сазанов.
Ранее заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Андрей Савельев сообщил, что министерство будет настаивать на корректировке порогового значения в 30 тыс. рублей для уплаты акциза на жидкую сталь. Он также отмечал, что предлагается скорректировать цену на сляб, при превышении которой взимается акциз на жидкую сталь, с нынешних 30 тыс. рублей на уровень инфляции.
С начала 2022 года в РФ введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB (Free on Board — стоимость до погрузки) в российских морских портах Южного федерального округа. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тыс. рублей за тонну.