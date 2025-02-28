МИД КНР: Трамп не сможет угрозами и повышением пошлин повлиять на Китай

1 февраля Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а на канадскую и мексиканскую продукцию были отсрочены на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. Позднее хозяин Белого дома объявил, что 4 марта в отношении Китая начнет действовать еще один пакет пошлин, ставка которых, как и в первый раз, составит 10%.