Лечение домашних питомцев в 2024 году обошлось россиянам в 50 млрд рублей

Это свидетельствует о том, что повышенные расходы связаны не с увеличением числа визитов к ветеринарам, а с ростом стоимости самих услуг, подчеркивают аналитики. Они ссылаются на данные Росстата, согласно которым на конец года средняя стоимость осмотра животных составила 607,9 рубля, что на 16,5% выше показателя за аналогичный период 2023 года.