Лечение домашних питомцев в 2024 году обошлось россиянам в 50 млрд рублей

В 2024 году расходы россиян на ветеринарные услуги выросли на 16,4% по сравнению с предыдущим годом и достигли 49,6 млрд рублей в денежном выражении. Такие данные привели издание «Бизнес-секреты» и аналитический проект T-Data, оба из которых принадлежат Т-банку. Исследование оказалось в распоряжении «Ведомостей».
Авторы отмечают, что за год общее количество оказанных ветеринарных услуг увеличилось лишь на 2%.
Это свидетельствует о том, что повышенные расходы связаны не с увеличением числа визитов к ветеринарам, а с ростом стоимости самих услуг, подчеркивают аналитики. Они ссылаются на данные Росстата, согласно которым на конец года средняя стоимость осмотра животных составила 607,9 рубля, что на 16,5% выше показателя за аналогичный период 2023 года.
Цена прививок в среднем выросла на 11,4% и достигла 1558,6 рубля. Таким образом, темпы роста стоимости ветеринарных услуг опередили уровень официальной инфляции. По данным Росстата, потребительская инфляция в 2024 году составила 9,52%.
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