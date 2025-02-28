Каким будет курс рубля 3 марта 2025 года: прогноз эксперта

Коррекция последних дней была вполне ожидаемой. Во-первых, затянулась пауза в новостном фоне, связанном с переговорами РФ и США, и геополитический оптимизм начал постепенно угасать. Во-вторых, сказалась рыночная конъюнктура: при относительно крепком рубле цены на нефть отступили ближе к $70. В-третьих, свежие данные Росстата по инфляции указали на сохраняющееся давление цен, что усиливает ожидания более продолжительного периода высоких ставок.
Мировые биржевые индексы тоже оказались во власти продавцов. Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести тарифы в 25% на импорт из Канады и Мексики с 4 марта и повысить пошлины на китайские товары на 10%. Дополнительное давление на общий сентимент оказала слабая макроэкономическая статистика США — число обращений за пособиями по безработице за неделю превысило прогноз аналитиков.
Первые числа месяца традиционно насыщены важной статистикой. Март начнется с публикации производственных индексов PMI в Китае, еврозоне и США. Кроме того, Евростат в понедельник сообщит предварительную оценку ИПЦ за февраль.
Текущая коррекция на российском рынке в целом видится умеренной, если учитывать масштаб подъема бенчмарка за последние два месяца. При появлении новых позитивных сигналов со стороны геополитики возвращение выше 3300 п. может быть вопросом одной-двух сессий. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 марта — 3150−3300 п.
Отработав полугодовые пики на уровне 85 за доллар и 11,6 за юань, курс рубля развернулся вниз, и к концу недели юань уже 12,15, а доллар на межбанке приближается к 89. Движение вполне ожидаемо как на фоне завершения налогового периода, так и в свете информационного затишья на геополитическом треке. Также мы отмечаем локальную слабость нефтяных цен, сваливающихся ближе к $70. Если геополитика не преподнесет сюрпризов, в первых числах марта курсы валют могут сместиться в район 90 ₽ за доллар и 12,5 за юань. Для более серьезного отскока валют в ближней перспективе оснований нет — импортеры сезонно малоактивны, денежно-кредитные условия жесткие, а меры валютного контроля и продажи валюты по бюджетному правилу дополнительно поддерживают рубль.
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