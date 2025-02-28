Каким будет курс рубля 3 марта 2025 года: прогноз эксперта

Отработав полугодовые пики на уровне 85 за доллар и 11,6 за юань, курс рубля развернулся вниз, и к концу недели юань уже 12,15, а доллар на межбанке приближается к 89. Движение вполне ожидаемо как на фоне завершения налогового периода, так и в свете информационного затишья на геополитическом треке. Также мы отмечаем локальную слабость нефтяных цен, сваливающихся ближе к $70. Если геополитика не преподнесет сюрпризов, в первых числах марта курсы валют могут сместиться в район 90 ₽ за доллар и 12,5 за юань. Для более серьезного отскока валют в ближней перспективе оснований нет — импортеры сезонно малоактивны, денежно-кредитные условия жесткие, а меры валютного контроля и продажи валюты по бюджетному правилу дополнительно поддерживают рубль.