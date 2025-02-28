Кабмин одобрил программы цифровой трансформации для 12 министерств и ведомств

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко одобрил программы цифровой трансформации на 2025 год для 12 федеральных министерств и ведомств. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
«Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко одобрил программы цифровой трансформации на 2025 год и плановый период 2026—2027 годы для 12 федеральных министерств и ведомств», — рассказали в аппарате вице-премьера.
Там отметили, что в числе одобренных — программы Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минобрнауки, Россотрудничества, Росжелдора, Роспотребнадзора, Федеральной пробирной палаты, Росприроднадзора, Росавиации, ФТС, ФАС и Федерального казначейства. Как разъяснили в аппарате, программы, в частности, содержат мероприятия, направленные на поэтапную реализацию цифровой трансформации государственного органа, такие как, информатизация, оптимизация административных процессов предоставления госуслуг, развитие и повышение защищенности информационных систем, а также повышение качества и доступности обрабатываемых данных.
Как отметил Григоренко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата, обязательное требование правительства к ведомственным программам цифровой трансформации — чтобы напротив каждого мероприятия стояли измеримые показатели эффективности. «Цифровизация — это не абстрактное понятие, а инструмент для достижения конкретных экономических целей», — добавил он.
По информации аппарата вице-премьера, уже рассмотрено 36 федеральных программ цифровой трансформации министерств и ведомств из 60. Их реализация направлена на повышение эффективности работы самих ведомств и госуправления в целом: качества принимаемых решений, прозрачности выполнения основных функций и скорости оказания госуслуг.