Кабмин одобрил программы цифровой трансформации для 12 министерств и ведомств

Там отметили, что в числе одобренных — программы Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минобрнауки, Россотрудничества, Росжелдора, Роспотребнадзора, Федеральной пробирной палаты, Росприроднадзора, Росавиации, ФТС, ФАС и Федерального казначейства. Как разъяснили в аппарате, программы, в частности, содержат мероприятия, направленные на поэтапную реализацию цифровой трансформации государственного органа, такие как, информатизация, оптимизация административных процессов предоставления госуслуг, развитие и повышение защищенности информационных систем, а также повышение качества и доступности обрабатываемых данных.