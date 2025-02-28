Импорт российской нефти в одну страну упал до самого низкого уровня

Издание подчеркивает, что в феврале поставки нефти из России в Индию упали на 14,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и достигли среднего показателя около 1,4 миллиона баррелей. При этом импорт иракской нефти вырос на 8,3 процента. Также Индия стала покупать больше нефти в Нигерии, Анголе, Мексике и Колумбии.