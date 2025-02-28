Госсовет: Арктика становится ключевым для развития России макрорегионом

Председатель профильной комиссии Госсовета, губернатор Мурманской области Андрей Чибис также отметил, что и Артика, и Северный морской путь сегодня «становятся ключевым элементом обеспечения будущего страны». «Мы с вами видим, что в последние годы все больший и больший интерес, все большее внимание уделяется арктическим территориям со стороны иностранных государств, потому что и редкоземельные металлы, и углеводородные ресурсы — это основа для будущего экономики и развития», — сказал он.