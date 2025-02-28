Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в 2025 году

Учитывая, что инфляция в России достигает своего пикового значения, во второй половине 2025 года возможно снижение ключевой ставки. Об этом 28 февраля заявил глава банка ВТБ Андрей Костин телеканалу «Россия 24».
Ссылаясь на заявления руководства Центрального банка (ЦБ) РФ, он подчеркнул, что кредитная политика в ближайшей перспективе останется достаточно жесткой.
«Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что всё-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7−8%. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки», — отметил Костин.
По словам главы ВТБ, ключевая ставка может снизиться до 19%. Он также выразил уверенность, что обвального сокращения кредитования не произойдет. Костин спрогнозировал только небольшое снижение в розничном сегменте, а также замедление темпов кредитования в корпоративном секторе.
«У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, что мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4% в 2026 году», — подчеркнул он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».