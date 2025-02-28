Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в 2025 году

«Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что всё-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7−8%. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки», — отметил Костин.