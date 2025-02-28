Экспорт СПГ США в 2024 году вырос на 0,6%

Главными странами-импортерами американского СПГ в мире в прошлом году стали — Нидерланды (463,8 млрд куб. футов, или 13,1 млрд куб. м), Франция (354,8 млрд куб. футов, или 10 млрд куб. м), Япония (335,9 млрд куб. футов, или 9,5 млрд куб. м), Южная Корея (289,1 млрд куб. футов, или 8,2 млрд куб. м) и Индия (256 млрд куб. футов, или 7,2 млрд куб. м). На эти пять стран пришлось 39% всех поставок США.