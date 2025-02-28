Экспорт СПГ США в 2024 году вырос на 0,6%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. США в 2024 году экспортировали 4,365 трлн куб. футов (около 123,5 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 0,6% выше показателя 2023 года, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом основным направлением поставок стала Европа, на которую пришлось 53% всего экспорта.
США за 2024 год экспортировали в Европу 66,5 млрд куб. м СПГ, в Азию — около 43,2 млрд куб. м (35% от общего объема). Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки и Африки.
Главными странами-импортерами американского СПГ в мире в прошлом году стали — Нидерланды (463,8 млрд куб. футов, или 13,1 млрд куб. м), Франция (354,8 млрд куб. футов, или 10 млрд куб. м), Япония (335,9 млрд куб. футов, или 9,5 млрд куб. м), Южная Корея (289,1 млрд куб. футов, или 8,2 млрд куб. м) и Индия (256 млрд куб. футов, или 7,2 млрд куб. м). На эти пять стран пришлось 39% всех поставок США.
Экспорт СПГ в декабре 2024 г. составил 410,8 млрд куб. футов (около 11,6 млрд кубометров) и оказался на 9,2% выше, чем в ноябре 2024 года, и на 2,9% меньше, чем в декабре 2023 г. Всего было отправлено 134 танкера с СПГ.
Основными направлениями поставок в декабре 2024 года стали — Турция (68,6 млрд куб. футов, или 1,94 млрд куб. м), Великобритания (57 млрд куб. футов, или 1,61 млрд куб. м), Франция (42,6 млрд куб. футов, или 1,21 млрд куб. м), Испания (33,2 млрд куб. футов, или 0,94 млрд куб. м) и Нидерланды (28,3 млрд куб. футов, или 0,8 млрд куб. м).
При этом доля поставок в Европу в общем объеме экспорта СПГ США в декабре составила 72,8% (против 62,1% в ноябре), следует из данных отчета. Доля отгрузок в Азию снизилась до 17,6% с 25,5% месяцем ранее.