Эксперт Шпаков: в 2025 году потребление зерновых культур достигнет рекорда

Переходящие запасы зерна сократятся более чем на 2% и составят 866 млн тонн. Шпаков при этом подчеркнул, что на мировых рынках нет предпосылок для значительного роста цен на зерно. Объем мировой торговли зерном в 2025 году сократится на 5,6% до 484,5 млн тонн, наибольшее сокращение произойдет в фураже.