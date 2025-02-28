Эксперт Шпаков: в 2025 году потребление зерновых культур достигнет рекорда

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 28 февраля. /ТАСС/. Мировое потребление зерновых культур в 2025 году достигнет рекордных показателей в 2,869 млрд тонн. Об этом на 18-й Зерновой конференции сообщил консультант отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Игорь Шпаков.
«Что касается мирового потребления: оно достигнет рекордного уровня [в] 2,869 млрд тонн», — сказал эксперт, добавив, что при этом потребление пшеницы останется на прежнем уровне, так как снижение потребления фуражного зерна будет компенсировано ростом его использования на продовольствие.
Переходящие запасы зерна сократятся более чем на 2% и составят 866 млн тонн. Шпаков при этом подчеркнул, что на мировых рынках нет предпосылок для значительного роста цен на зерно. Объем мировой торговли зерном в 2025 году сократится на 5,6% до 484,5 млн тонн, наибольшее сокращение произойдет в фураже.
Зерновая конференция проходит с 26 по 28 февраля в городе Белокурихе в Алтайском крае. Площадка создана для формирования стратегии развития зерновой отрасли РФ. Организаторы: Союз зернопереработчиков Алтая, «Алтайские зерновые конференции», «Прозерно» и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Минсельхоза РФ.