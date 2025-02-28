Эксперт раскрыла особенности новой схемы мошенников с возвращениями брендов

Мошенники от имени представителей западных брендов обзванивают потенциальных жертв, сообщая о возобновлении деятельности компаний в России и предлагают восстановить бонусные карты клиентов.
Они предлагают восстановить накопленные до 2022 года бонусные баллы, для чего им нужно назвать смс-код под предлогом подтверждения личности. В сообщении оказывается пароль от доступа к Госуслугам, завладев которым мошенники получают доступ не только к деньгам, но и чувствительную информацию.
По мнению Марины Пробетс, эта схема представляет собой пример высокоэффективной социальной инженерии. Актуальная тема возвращения зарубежных брендов в Россию на слуху и злоумышленники мастерски эксплуатируют позитивные ожидания и эмоции потенциальных жертв, создавая иллюзию легитимности своих действий.
«Запрос СМС-кода для якобы “восстановления бонусных карт” является хитроумным способом получения доступа к личным аккаунтам, включая портал Госуслуг, что значительно повышает риски для жертв», — отметила эксперт.
Схема демонстрирует профессиональный подход к организации мошенничества, подчеркивая необходимость повышения цифровой грамотности населения и бдительности при взаимодействии с неизвестными лицами, особенно в онлайн-пространстве, считает она.
Такие схемы подчеркивают важность верификации информации через официальные каналы и отсутствие доверия к неофициальным сообщениям о «возвращении» компаний или восстановлении бонусных программ заключила Марина Пробетс.