Эксперт раскрыла особенности новой схемы мошенников с возвращениями брендов

Они предлагают восстановить накопленные до 2022 года бонусные баллы, для чего им нужно назвать смс-код под предлогом подтверждения личности. В сообщении оказывается пароль от доступа к Госуслугам, завладев которым мошенники получают доступ не только к деньгам, но и чувствительную информацию.