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Эксперт раскрыла особенности новой схемы мошенников с возвращениями брендов

Мошенники переключились на новую схему обмана, связанную с легендой о возвращении в Россию западных брендов, таких как IKEA, Zara, Bershka и Lush, сообщил telegram-канал Shot. Особенности новой схемы злоумышленников Финансам Mail раскрыла интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.

Источник: Viri Gutiérrez

Мошенники от имени представителей западных брендов обзванивают потенциальных жертв, сообщая о возобновлении деятельности компаний в России и предлагают восстановить бонусные карты клиентов.

Они предлагают восстановить накопленные до 2022 года бонусные баллы, для чего им нужно назвать смс-код под предлогом подтверждения личности. В сообщении оказывается пароль от доступа к Госуслугам, завладев которым мошенники получают доступ не только к деньгам, но и чувствительную информацию.

По мнению Марины Пробетс, эта схема представляет собой пример высокоэффективной социальной инженерии. Актуальная тема возвращения зарубежных брендов в Россию на слуху и злоумышленники мастерски эксплуатируют позитивные ожидания и эмоции потенциальных жертв, создавая иллюзию легитимности своих действий.

«Запрос СМС-кода для якобы “восстановления бонусных карт” является хитроумным способом получения доступа к личным аккаунтам, включая портал Госуслуг, что значительно повышает риски для жертв», — отметила эксперт.

Схема демонстрирует профессиональный подход к организации мошенничества, подчеркивая необходимость повышения цифровой грамотности населения и бдительности при взаимодействии с неизвестными лицами, особенно в онлайн-пространстве, считает она.

Такие схемы подчеркивают важность верификации информации через официальные каналы и отсутствие доверия к неофициальным сообщениям о «возвращении» компаний или восстановлении бонусных программ заключила Марина Пробетс.