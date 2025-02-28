Компания DeepSeek оспорила лидерство США на рынке ИИ

Компания DeepSeek из КНР произвела очередной переворот на мировом рынке технологий искусственного интеллекта и поставила под угрозу факт лидерства в этой сфере Соединенных штатов, пишет журнал Foreign Affairs.
По оценке издания, DeepSeek может сделать Китай доминирующей на глобальном рынке ИИ державой. Использование искусственного интеллекта могут обеспечить КНР лидерство в военной сфере, что делает достижения в данной области еще более ценными, отмечает издание.
По производительности DeepSeek вполне сравнима с моделями ChatGPT и Claude, разработанными американскими гигантами OpenAI и Anthropic, но ее отличает значительно более доступная стоимость.
В публикации отмечается, что западные страны могут навсегда утратить превосходство в технологиях, если США вместе с союзниками не инициируют ускоренную разработку своих языковых моделей с использованием открытого исходного кода — тогда лидирующие позиции в области ИИ займет Китай.
Компания DeepSeek из КНР выпустила новую версию чат-бота R1 20 января. Как утверждается она является более совершенной, чем передовая версия ChatGPT. Разработчики чат-бота из Китая уточнили, что модель обучалась на старых чипах, а разработка стоила всего $5,6 млн.
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