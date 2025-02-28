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Компания DeepSeek оспорила лидерство США на рынке ИИ

Китайская DeepSeek при более низкой стоимости разработки оказалась сопоставима по производительности с моделями ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic — крупнейших корпораций США, сообщает издание Foreign Affairs.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Компания DeepSeek из КНР произвела очередной переворот на мировом рынке технологий искусственного интеллекта и поставила под угрозу факт лидерства в этой сфере Соединенных штатов, пишет журнал Foreign Affairs.

По оценке издания, DeepSeek может сделать Китай доминирующей на глобальном рынке ИИ державой. Использование искусственного интеллекта могут обеспечить КНР лидерство в военной сфере, что делает достижения в данной области еще более ценными, отмечает издание.

По производительности DeepSeek вполне сравнима с моделями ChatGPT и Claude, разработанными американскими гигантами OpenAI и Anthropic, но ее отличает значительно более доступная стоимость.

В публикации отмечается, что западные страны могут навсегда утратить превосходство в технологиях, если США вместе с союзниками не инициируют ускоренную разработку своих языковых моделей с использованием открытого исходного кода — тогда лидирующие позиции в области ИИ займет Китай.

Компания DeepSeek из КНР выпустила новую версию чат-бота R1 20 января. Как утверждается она является более совершенной, чем передовая версия ChatGPT. Разработчики чат-бота из Китая уточнили, что модель обучалась на старых чипах, а разработка стоила всего $5,6 млн.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».