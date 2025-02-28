Компания DeepSeek оспорила лидерство США на рынке ИИ

В публикации отмечается, что западные страны могут навсегда утратить превосходство в технологиях, если США вместе с союзниками не инициируют ускоренную разработку своих языковых моделей с использованием открытого исходного кода — тогда лидирующие позиции в области ИИ займет Китай.