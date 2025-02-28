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Citibank по ошибке перевел клиенту 81 трлн долларов

Американский Citibank по ошибке перевел клиенту не 280 долларов, а 81 трлн долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутреннюю документацию банка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, перевод обрабатывали два сотрудника, на следующий день после регистрации транзакцию одобрили. Ошибку заметил третий работник и в течение 90 минут отменил перевод. Средства вернулись банку через несколько часов.

По словам источника FT, деньги не покинули сам банк.

«Федеральная резервная система США и другие регуляторы были уведомлены об инциденте», — подчеркнул собеседник издания.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.