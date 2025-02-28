Citibank по ошибке перевел клиенту 81 трлн долларов

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail
Как отмечает издание, перевод обрабатывали два сотрудника, на следующий день после регистрации транзакцию одобрили. Ошибку заметил третий работник и в течение 90 минут отменил перевод. Средства вернулись банку через несколько часов.
По словам источника FT, деньги не покинули сам банк.
«Федеральная резервная система США и другие регуляторы были уведомлены об инциденте», — подчеркнул собеседник издания.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.