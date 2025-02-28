ЦБ не изменил количественные лимиты по необеспеченным потребкредитам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Банк России продлил на второй квартал 2025 года для банков и МФО действующий уровень количественных лимитов по потребительским кредитам и займам, сообщила пресс-служба регулятора.
«С учетом того что банки самостоятельно ужесточают требования к заемщикам и ограничивают выдачу рискованных кредитов, а рост задолженности по займам МФО не создает угроз для финансовой стабильности, Банк России сохранил текущие значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на второй квартал 2025 года», — указано в сообщении.
При принятии этого решения совет директоров ЦБ учитывал, что доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% снизилась с 60% во втором квартале 2023 года до 26% в четвертом квартале 2024 года. «Помимо этого, банки накопили макропруденциальный буфер по потребительским кредитам в размере 827 млрд рублей (6,5% от портфеля потребительских кредитов), который в дальнейшем может быть использован банками для покрытия потенциальных потерь по кредитам», — отметили в ЦБ.
Также со своей стороны банки ужесточали требования к новым заемщикам. В результате уровень одобрения заявок на кредит наличными снизился с 29% в третьем квартале 2023 года до 17% в четвертом квартале 2024 года; по кредитным картам — с 29% до 22%. Наибольшее снижение уровня одобрений заявок пришлось на четвертом квартал 2024 года.
Так, ужесточение банками требований к заемщикам привело к остановке роста портфеля необеспеченных потребительских кредитов. По данным регулятора, в январе 2025 года задолженность в этом сегменте сократилась на 0,3%, в декабре 2024 года задолженность сократилась на 1,9%. При этом в МФО рост задолженности продолжается (на 14% в четвертом квартале 2024 года после 10% в третьем квартале 2024 года). Однако задолженность по займам МФО по-прежнему несопоставима с задолженностью по необеспеченным потребительским кредитам (менее 4% от задолженности по потребительским кредитам), указали в ЦБ.
Решение о значении макропруденциальных лимитов на третий квартал 2025 года Банк России примет в апреле 2025 года с учетом динамики качества кредитного портфеля, уровня долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.
О лимитах
Макропруденциальные лимиты оказывают прямое влияние на структуру необеспеченного потребительского кредитования за счет ограничения доли рискованных кредитов в общем объеме выдач. Банк России устанавливает их по необеспеченным потребительским кредитам для кредитных и микрофинансовых организаций.