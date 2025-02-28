ЦБ не изменил количественные лимиты по необеспеченным потребкредитам

Так, ужесточение банками требований к заемщикам привело к остановке роста портфеля необеспеченных потребительских кредитов. По данным регулятора, в январе 2025 года задолженность в этом сегменте сократилась на 0,3%, в декабре 2024 года задолженность сократилась на 1,9%. При этом в МФО рост задолженности продолжается (на 14% в четвертом квартале 2024 года после 10% в третьем квартале 2024 года). Однако задолженность по займам МФО по-прежнему несопоставима с задолженностью по необеспеченным потребительским кредитам (менее 4% от задолженности по потребительским кредитам), указали в ЦБ.