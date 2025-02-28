ЦБ: доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ в январе осталась на уровне 4%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 февраля 2025 года, осталась на уровне 4%, говорится в материалах Банка России.
На 1 января 2025 года показатель также находился на уровне 4%. На 1 декабря 2024 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 6,2%.
Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на начало февраля 2025 года составил 916 млрд рублей при общем объеме рынка в 22,701 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора.