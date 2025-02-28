Более 600 майнеров и операторов инфраструктуры легализовали свою деятельность

«В реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, включено 518 майнеров, а в реестр операторов майнинговой инфраструктуры — 91 оператор», — говорится в сообщении.
Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры запущены 1 ноября 2024 года. Для включения в реестр необходимо направить электронное заявление через специальный сервис «Майнинг реестр» на сайте ФНС России. При этом физические лица могут «майнить» цифровую валюту в пределах 6 000 кВт-ч в месяц без включения в реестр.
Вместе с тем всем майнерам, в том числе физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, необходимо ежемесячно отчитываться о намайненной цифровой валюте через специальный раздел в личных кабинетах.
«Включение в указанные реестры, а также представление отчетности о намайненной цифровой валюте позволят майнерам безопасно вести деятельность», — подчеркнули в ФНС.