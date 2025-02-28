Более 600 майнеров и операторов инфраструктуры легализовали свою деятельность

Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры запущены 1 ноября 2024 года. Для включения в реестр необходимо направить электронное заявление через специальный сервис «Майнинг реестр» на сайте ФНС России. При этом физические лица могут «майнить» цифровую валюту в пределах 6 000 кВт-ч в месяц без включения в реестр.