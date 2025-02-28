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Bloomberg назвал рубль лучшей валютой на мировом рынке

Курс российского рубля вырос на 15% к доллару США с начала 2025 года — лучший результат среди национальных валют. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Рубль взлетел на 15% против доллара с начала года, что делает его лучшей валютой по этому показателю», — сказано в публикации.

По данным издания, интерес к российским активам вырос после начала переговоров между Россией и США. Международные инвесторы стали искать пути обхода антироссийских санкций для покупки российских активов.

Инвесторы, отмечает Bloomberg, скупают «все, что имеет даже тончайшую связь с Россией». В то же время аналитики предостерегли их от оптимизма в отношении возможных сделок в России. Эксперты напомнили, что ограничительные меры, веденные Западом, масштабны.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.