Bloomberg назвал рубль лучшей валютой на мировом рынке

«Рубль взлетел на 15% против доллара с начала года, что делает его лучшей валютой по этому показателю», — сказано в публикации.
По данным издания, интерес к российским активам вырос после начала переговоров между Россией и США. Международные инвесторы стали искать пути обхода антироссийских санкций для покупки российских активов.
Инвесторы, отмечает Bloomberg, скупают «все, что имеет даже тончайшую связь с Россией». В то же время аналитики предостерегли их от оптимизма в отношении возможных сделок в России. Эксперты напомнили, что ограничительные меры, веденные Западом, масштабны.
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