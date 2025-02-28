Bloomberg назвал рубль лучшей валютой на мировом рынке

Инвесторы, отмечает Bloomberg, скупают «все, что имеет даже тончайшую связь с Россией». В то же время аналитики предостерегли их от оптимизма в отношении возможных сделок в России. Эксперты напомнили, что ограничительные меры, веденные Западом, масштабны.