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Binance: стоимость биткойна опустилась ниже $80 тысяч впервые с 10 ноября

Стоимость биткойна опустилась ниже $80 тыс. впервые с 10 ноября. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Источник: Reuters

Отмечается, что по состоянию на 05:54 мск стоимость биткоина составляла $79,99 тыс.

Ранее Роскомнадзор разблокировал доступ к бесплатному агрегатору для поиска пунктов обмена криптовалюты BestChange.