Binance: стоимость биткойна опустилась ниже $80 тысяч впервые с 10 ноября

Отмечается, что по состоянию на 05:54 мск стоимость биткоина составляла $79,99 тыс.
Ранее Роскомнадзор разблокировал доступ к бесплатному агрегатору для поиска пунктов обмена криптовалюты BestChange.
Стоимость биткойна опустилась ниже $80 тыс. впервые с 10 ноября. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
Отмечается, что по состоянию на 05:54 мск стоимость биткоина составляла $79,99 тыс.
Ранее Роскомнадзор разблокировал доступ к бесплатному агрегатору для поиска пунктов обмена криптовалюты BestChange.