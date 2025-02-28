Аналитики прогнозируют снижение спроса на склады в РФ на 22% в 2025 году

Ожидаемый объем спроса на складском рынке России может составить 3,7−4,2 млн кв. м в 2025 году в зависимости от рыночной и экономической конъюнктуры в стране, прогнозируют аналитики. Снижение деловой активности на рынке, особенно после пиковых показателей 2023−2024 года, говорит о стабилизации спроса после периодов высокой активности. Эта ситуация обусловлена замедлением динамики экономического роста в стране, а также оптимизацией площадей, занимаемых маркетплейсами ввиду их консолидации в новых BTS-проектах.