Аналитики прогнозируют снижение спроса на склады в РФ на 22% в 2025 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Спрос на складские помещения в России в 2025 году может снизиться на 22% — до 4,2 млн кв. м, отмечается в исследовании Nikoliers.
«По оценке Nikoliers, объем деловой активности на рынке складской недвижимости России в 2025 году может достичь размера до 4,2 млн кв. м, что на 22% меньше по сравнению с 2024 годом и на 36% меньше, чем в 2023 году», — отмечается в сообщении.
Ожидаемый объем спроса на складском рынке России может составить 3,7−4,2 млн кв. м в 2025 году в зависимости от рыночной и экономической конъюнктуры в стране, прогнозируют аналитики. Снижение деловой активности на рынке, особенно после пиковых показателей 2023−2024 года, говорит о стабилизации спроса после периодов высокой активности. Эта ситуация обусловлена замедлением динамики экономического роста в стране, а также оптимизацией площадей, занимаемых маркетплейсами ввиду их консолидации в новых BTS-проектах.
«В 2025 году мы ожидаем снижение деловой активности на рынке, в первую очередь со стороны онлайн-ретейлеров. Замедление роста рынка электронной коммерции и стабилизация спроса приводят к тому, что ведущие маркетплейсы после значительного наращивания складских портфелей займут выжидательную позицию, сосредоточившись на оптимизации логистических процессов и точечных сделках небольшого формата. Мы также прогнозируем смещение деловой активности на рынке в сторону продажи, а не аренды», — приводятся в сообщении слова регионального директора департамента складской и индустриальной недвижимости, земли компании Веры Афанасенко.
По ее словам, это обусловлено возросшими инвестиционными рисками и высокой стоимостью финансирования, влияющей на увеличение стоимости строительства проекта, поэтому девелоперы все чаще предлагают строительство «под ключ» с последующей продажей часто с условием поэтапного финансирования строительства со стороны покупателя.