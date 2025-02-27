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Юрист объяснил, что делать с поврежденными купюрами

Поврежденные купюры можно сдать в банк для экспертизы и последующего обмена. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru Илья Русяев, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Что касается поврежденных банкнот, их прием регулируется отдельными нормами. Разорванные, сильно изношенные или склеенные купюры могут не приниматься в рамках стандартных обменных операций, но граждане имеют право сдать их в банк для экспертизы и последующего обмена через систему банковских учреждений», — пояснил он.

По словам юриста, при сдаче поврежденных купюр в банк необходимо уточнить условия и сроки замены. При этом, кредитная организация обязана оформить соответствующий акт, который подтвердит факт приема банкнот, отметил Русяев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».