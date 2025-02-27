Юрист объяснил, что делать с поврежденными купюрами

«Что касается поврежденных банкнот, их прием регулируется отдельными нормами. Разорванные, сильно изношенные или склеенные купюры могут не приниматься в рамках стандартных обменных операций, но граждане имеют право сдать их в банк для экспертизы и последующего обмена через систему банковских учреждений», — пояснил он.