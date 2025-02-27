Юрист объяснил, что делать с поврежденными купюрами

«Что касается поврежденных банкнот, их прием регулируется отдельными нормами. Разорванные, сильно изношенные или склеенные купюры могут не приниматься в рамках стандартных обменных операций, но граждане имеют право сдать их в банк для экспертизы и последующего обмена через систему банковских учреждений», — пояснил он.
По словам юриста, при сдаче поврежденных купюр в банк необходимо уточнить условия и сроки замены. При этом, кредитная организация обязана оформить соответствующий акт, который подтвердит факт приема банкнот, отметил Русяев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».