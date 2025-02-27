В СЗРП предложили разработать льготы для учрежденных участниками СВО компаний

Кроме того, председатель партии предлагает учитывать при предоставлении льгот предприятиям число работающих на нем ветеранов. Также, по словам Миронова, необходимо организовать курсы по основам ведения бизнеса для вернувшихся солдат. Депутат предлагает провести аудит существующей системы квотирования рабочих мест для инвалидов и правил получения соответствующих льгот. «Нужно довести эту систему до ума, причем так, чтобы она была выгодна бизнесу. В противном случае она так и останется имитацией работы», — подчеркнул он.