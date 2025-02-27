В СЗРП предложили разработать льготы для учрежденных участниками СВО компаний

«Необходимо обеспечить ветеранам режим наибольшего благоприятствования в бизнесе. В частности, мы намерены совместно с правительством РФ разработать систему льгот для предприятий, организованных участниками СВО», — сказал Миронов ТАСС.
Кроме того, председатель партии предлагает учитывать при предоставлении льгот предприятиям число работающих на нем ветеранов. Также, по словам Миронова, необходимо организовать курсы по основам ведения бизнеса для вернувшихся солдат. Депутат предлагает провести аудит существующей системы квотирования рабочих мест для инвалидов и правил получения соответствующих льгот. «Нужно довести эту систему до ума, причем так, чтобы она была выгодна бизнесу. В противном случае она так и останется имитацией работы», — подчеркнул он.
Помимо этого, считает Миронов, «необходима серьезная работа с близкими погибших воинов». Так, он предлагает помогать им налаживать социальные контакты, вовлекать в общественную деятельность, а также оказывать помощь в трудоустройстве.
«Есть у нас и масса других предложений, все они сейчас в стадии разработки. Прописываются механизмы реализации, уточняются детали. Главное — по итогам их реализации вчерашние воины будут понимать, что они по-прежнему нужны Родине, ощущать ее заботу», — отметил парламентарий.