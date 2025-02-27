В Госдуме рассказали, что делать владельцам долларов старого образца

Депутат считает, что поводов для паники нет и советует подождать, пока нормализуются процессы обмена валют.
«Посоветую не нервничать слишком уж сильно. Формально американцы не отказывались принимать старые доллары. Просто раньше процесс обмена старых банкнот на новые был отлажен, банки их возили из России в США самолетами, а сейчас его просто нет. Отсюда все эти сложности, комиссии при обмене и так далее. Если продавать старую валюту срочно не нужно, то лучше просто подождать, пока процессы обмена снова нормализуются» — заявил он «Российской газете».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».