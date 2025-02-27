В Госдуме прокомментировали возвращение в РФ западных банков и сервисов

Аксаков считает, что к иностранным банкам особого интереса нет, потому что в России банковский сектор развит хорошо: зачастую наши работают даже лучше, чем зарубежные конкуренты.
«Допускаю, что если будут совместные проекты, то обслуживать их будут, в том числе, и американские банки», — отмечает он.
Однако платежные сервисы — это уже другое дело, поскольку сейчас существует ограничение в том, что касается платежей за границу. В интервью «Российской газете» Аксаков подчеркнул, что бизнес сталкивается с этим, а также обычные граждане во время туристических и деловых поездок. Поэтому, по его мнению, было бы нормально, если для таких целей снова можно было бы использовать «Визу» или «Мастеркард».
«Правда, вернуть себе прежнюю долю рынка внутри страны им будет сложно, потому что карты отечественной системы “Мир” закрывают все потребности у тех людей, которые не ездят за рубеж. А те, кто ездят, думаю, снова могут начать пользоваться, но есть ещё китайская “Юнион Пей”. Так что “Визе” и “Мастеркарду” придется приложить усилия в конкурентной борьбе», — считает эксперт.
Аксаков также уточнил, что мешать им работать не будут, однако, учитывая, что наша страна уже однажды столкнулась с последствиями их ухода, к их деятельности могут быть выдвинуты определенные требования. Пока обсуждать их он считает преждевременным.
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