В Госдуме прокомментировали возвращение в РФ западных банков и сервисов

Однако платежные сервисы — это уже другое дело, поскольку сейчас существует ограничение в том, что касается платежей за границу. В интервью «Российской газете» Аксаков подчеркнул, что бизнес сталкивается с этим, а также обычные граждане во время туристических и деловых поездок. Поэтому, по его мнению, было бы нормально, если для таких целей снова можно было бы использовать «Визу» или «Мастеркард».