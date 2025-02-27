Набиуллина не исключила разворота факторов, влияющих на инфляционные процессы

«По нашей оценке, сейчас, возможно, происходит разворот важных факторов, которые влияют на инфляционные процессы. Мы видим, как под влиянием нашей денежно-кредитной политики постепенно кредитование переходит к более сбалансированному росту. В ближайшие три года намечена нормализация бюджетной политики, поэтому вместо проинфляционного влияния это будет дезинфляционное влияние со стороны бюджета», — отметила она.