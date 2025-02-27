Трамп объявил о прекращении нефтяной сделки с Венесуэлой

Ограничения для американских нефтяных компаний, ведущих бизнес в Венесуэле, и вторичные санкции в отношении тех, кто покупал венесуэльскую нефть в других странах, были введены Трампом во время его первого президентского срока. Байден частично отменил их, в том числе лицензирование Chevron на добычу нефти в Венесуэле и экспорт ее только в Соединенные Штаты, в попытке убедить Мадуро провести президентские выборы.



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