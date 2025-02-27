Трамп объявил о прекращении нефтяной сделки с Венесуэлой

Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что президент Николас Мадуро не был избран законным путем и не достаточно быстро принял венесуэльцев, депортированных из США.
Срок действия лицензии Chevron истекает 1 марта, и, как отметил Трамп, Министерство финансов не будет рассматривать возможность ее дальнейшего продления.
«Возвращение к политике нефтяных санкций — это проверенный способ поддержать наших противников и наказать наших потребителей,» — отметил в интервью The Washington Post Дэвид Голдвин, международный консультант по энергетике и председатель консультативной группы Глобального энергетического центра Атлантического совета.
Ограничения для американских нефтяных компаний, ведущих бизнес в Венесуэле, и вторичные санкции в отношении тех, кто покупал венесуэльскую нефть в других странах, были введены Трампом во время его первого президентского срока. Байден частично отменил их, в том числе лицензирование Chevron на добычу нефти в Венесуэле и экспорт ее только в Соединенные Штаты, в попытке убедить Мадуро провести президентские выборы.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.