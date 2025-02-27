Трамп объявил о дополнительных пошлинах в 10% на продукцию из КНР

По его словам, наркотики «по-прежнему поступают в [США] из Мексики и Канады на очень высоком и неприемлемом уровне», несмотря на обещания американских соседей активизировать усилия по борьбе с ними. «Мы не можем позволить этому злу продолжать вредить США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, будут действительно приняты в соответствии с графиком», — написал Трамп.