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Топ-5 бесплатных приложений для учета доходов

Ведение личных финансов с помощью мобильных приложений стало популярным способом управления бюджетом. Редакция Финансов Mail изучила основные функции, преимущества и недостатки пяти бесплатных приложений для учета финансов, популярных у пользователей.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Getty Images/Unsplash

Каждое приложение ориентировано на разные категории пользователей. Выбор будет зависеть от целей и привычек в ведении финансов.

CoinKeeper

CoinKeeper — одно из самых популярных приложений для учета расходов и доходов. Отличается удобным интерфейсом с круговой диаграммой, где расходы распределяются по категориям.

Плюсы:

  • Визуально понятный и красочный интерфейс, который делает процесс учета удобным.

  • Быстрая запись транзакций в несколько нажатий.

  • Возможность синхронизации данных между устройствами.

  • Гибкая настройка категорий расходов.

Минусы:

  • Полный доступ к функциям приложения возможен только в платной версии.

  • Некоторых пользователей смущает перегруженность интерфейса (особенно новичков).

  • Высокая стоимость подписки для мобильного рынка.

1Money

Простое и понятное приложение для тех, кто только начинает вести финансы. Отличается минималистичным интерфейсом.

Плюсы:

  • Интуитивный интерфейс, понятный даже новичкам.

  • Графическое отображение расходов в виде круговых диаграмм.

  • Единоразовый платёж за расширенную версию (нет подписки).

  • Малый объём памяти на устройстве.

Минусы:

  • Полный функционал недоступен в бесплатной версии.

  • Отсутствие интеграции с банками.

  • Ограниченные аналитические возможности.

Money Lover

Приложение международного уровня, которое помогает пользователям грамотно распределять бюджет, вести учет долгов и даже управлять коллективными расходами.

Плюсы:

  • Интерфейс поддерживает множество языков.

  • Встроенные инструменты для управления долгами и планирования будущих расходов.

  • Удобная структура категорий с возможностью их редактирования.

  • Доступна функция планирования бюджета на заданный период.

Минусы:

  • Не так хорошо интегрировано с банками, как российские приложения.

  • Для использования расширенного функционала нужна подписка.

  • Некоторые пользователи жалуются на баги после обновлений.

Дзен. Мани

Российское приложение для учета финансов, предоставляющее детализированный контроль над расходами и доходами. Поддерживает синхронизацию с банками для автоматического учета транзакций.

Плюсы:

  • Автоматическая интеграция с банковскими счетами (поддерживает многие российские банки).

  • Подробные аналитические отчёты по финансовым данным.

  • Удобный поиск в истории операций.

  • Просто и логично настроены цели накоплений.

Минусы:

  • В бесплатной версии функционал сильно ограничен.

  • Сложность в освоении приложения для пользователей без опыта ведения учета.

  • Возможны временные проблемы с синхронизацией банков.

Monefy

Еще одно минималистичное приложение, которое ориентировано на быстрый учет финансов. Его функционал подходит для людей, которые не нуждаются в сложном анализе данных.

Плюсы:

  • Быстрое внесение операций, идеально для тех, кто планирует вести учёт вручную.

  • Простой и приятный интерфейс.

  • Многочисленные категории расходов и возможность их настройки.

  • Относительно низкая цена за профессиональную версию.

Минусы:

  • Мало возможностей для масштабного анализа данных.

  • Отсутствие автоматизированной синхронизации с банками.

  • Ограничения для бесплатной версии приводят к необходимости покупки приложения.

Подведем итоги обзора — для тех, кто готов потратить время на освоение интерфейса и предпочитает мощные аналитические функции, хорошим выбором станет CoinKeeper и Money Lover. Тем, кто ценит автоматизацию и синхронизацию с банками, подойдёт Дзен. Мани, а любители простоты оценят Monefy и 1Money.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».