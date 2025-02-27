Топ-5 бесплатных приложений для учета доходов

Подведем итоги обзора — для тех, кто готов потратить время на освоение интерфейса и предпочитает мощные аналитические функции, хорошим выбором станет CoinKeeper и Money Lover. Тем, кто ценит автоматизацию и синхронизацию с банками, подойдёт Дзен. Мани, а любители простоты оценят Monefy и 1Money.