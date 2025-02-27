Стало известно, как изменятся пенсии россиян в марте

Некоторые категории граждан, напротив, в марте получат повышенные пенсии. Военные пенсии были проиндексированы на 5,1% еще в октябре прошлого года, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше и составил 9,5%. В связи с этим пенсии дополнительно увеличат на 4,4%. Размер прибавки в денежном выражении будет индивидуальным для каждого пенсионера, так как она зависит от таких факторов, как звание, должность, выслуга лет и другие параметры.