Стало известно, как изменятся пенсии россиян в марте

Некоторые категории российских пенсионеров в марте 2025 года могут столкнуться с тем, что, по сравнению с февралем, получат меньшую сумму пенсионных выплат. Причиной этого стала индексации пенсий, которая произошла в начале года, сообщил в беседе с агентством «Прайм» профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ.
Пенсия, которую перечисляли в январе, была проиндексирована на прогнозный уровень инфляции — 7,3%. Февральские пенсии проиндексировали еще на 2,2%, чтобы увеличение соответствовало реальной инфляции в 9,5%.
«Поэтому за февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», — разъяснил эксперт.
Пенсии работающих пенсионеров в феврале также проиндексировали, но сумму доплаты рассчитывали, опираясь на размер пенсии, мог бы получать пенсионер в 2024 году, если бы не работал. Фактически пенсию, с учетом всех пропущенных индексаций, перерасчитают только после того, как пенсионер завершит свою трудовую деятельность.
Некоторые категории граждан, напротив, в марте получат повышенные пенсии. Военные пенсии были проиндексированы на 5,1% еще в октябре прошлого года, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше и составил 9,5%. В связи с этим пенсии дополнительно увеличат на 4,4%. Размер прибавки в денежном выражении будет индивидуальным для каждого пенсионера, так как она зависит от таких факторов, как звание, должность, выслуга лет и другие параметры.
По словам Виноградова, вместе с мартовской пенсией военные пенсионеры, которым в феврале не была начислена доплата, автоматически получат ее задним числом за январь и февраль.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».