Средний размер потребкредита снизился в январе на 14,3% по сравнению с декабрем

«Снижение среднего размера потребительского кредита отмечается уже более полугода. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). При этом банки продолжают предоставлять потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.