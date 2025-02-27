Средний размер потребкредита снизился в январе на 14,3% по сравнению с декабрем

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Средний размер выданных потребительских кредитов в январе сократился на 14,3% по сравнению с декабрем 2024 года, составив 119,3 тыс. рублей. Это самое низкое значение показателя с начала 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года средний чек потребкредита в январе 2025 года сократился еще существеннее — на 19,4% (в январе 2024 года — 148 тыс. рублей).
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в январе 2025 года был отмечен в Москве (183,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (165,1 тыс. рублей), Московской области (154,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (148,1 тыс. рублей), а также в Республике Татарстан (141,8 тыс. рублей).
Среди 30 регионов РФ — лидеров по объему выданных потребительских кредитов самое серьезное сокращение среднего чека потребкредита продемонстрировали Челябинская (-44,2%), Оренбургская (-29,3%), Саратовская (-25%) и Свердловская (-19,8%) области, а также Ханты-Мансийский АО (-18,8%).
«Снижение среднего размера потребительского кредита отмечается уже более полугода. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). При этом банки продолжают предоставлять потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.