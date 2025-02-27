СМИ узнали последствия ослабления санкций в отношении России для США

В материале издания подчеркивается большая конкурентоспособность российских энергоносителей по сравнению с американскими на европейском рынке. Так, например, в США нефть добывается преимущественно из сланцевых месторождений и, по данным Washington Examiner, стоимость ее добычи варьируется от $60 до $70 за баррель. Для сравнения, в России полная себестоимость добычи составляет около $44 за баррель. Таким образом, Россия сможет отнять долю рынка у Соединенных Штатов, если санкции будут сняты, пишет Washington Examiner.
Аналогичная ситуация наблюдается и в газовой сфере. Несмотря на то, что затраты на добычу природного газа в США сопоставимы с затратами на добычу российского газа, транспортировка американского голубого топлива значительно дороже. Washington Examiner считает, что экспорт СПГ из США в Европу резко сократится в случае снятия санкций и полной интеграции России в мировую экономическую систему.
Потенциальная отмена Трампом анти-российских санкций нанесет ущерб экономике США на сотни миллиардов долларов, пишет издание.
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