СМИ узнали последствия ослабления санкций в отношении России для США

В материале издания подчеркивается большая конкурентоспособность российских энергоносителей по сравнению с американскими на европейском рынке. Так, например, в США нефть добывается преимущественно из сланцевых месторождений и, по данным Washington Examiner, стоимость ее добычи варьируется от $60 до $70 за баррель. Для сравнения, в России полная себестоимость добычи составляет около $44 за баррель. Таким образом, Россия сможет отнять долю рынка у Соединенных Штатов, если санкции будут сняты, пишет Washington Examiner.