Си Цзиньпин призвал чиновников сохранять спокойствие на фоне давления со стороны США

Ранее Вашингтон усилил давление на Пекин, ограничив присутствие китайских компаний в таких стратегических отраслях американской экономики, как энергетика и технологический сектор, установив отдельные пошлины на коммерческие суда, произведенные в Китае, а также обратившись к Мексике с призывом ввести свои собственные тарифы на китайский импорт.