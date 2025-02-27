Си Цзиньпин призвал чиновников сохранять спокойствие на фоне давления со стороны США

Китай «должен укрепить свой политический потенциал и спокойно реагировать на вызовы, вызванные изменениями во внутренней и международной ситуации», — заявил Си Цзиньпин высшим должностным лицам, включая членов Политбюро и Госсовета, сообщают зарубежные СМИ.
Ранее Вашингтон усилил давление на Пекин, ограничив присутствие китайских компаний в таких стратегических отраслях американской экономики, как энергетика и технологический сектор, установив отдельные пошлины на коммерческие суда, произведенные в Китае, а также обратившись к Мексике с призывом ввести свои собственные тарифы на китайский импорт.
Белый дом также работает над ужесточением ограничений в отношении полупроводников и призывает ключевых союзников последовать примеру для того, чтобы замедлить технологический рост КНР, передает Bloomberg. По данным агентства, растущая напряженность уже напугала мировых инвесторов и привела к падению китайских акций.
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