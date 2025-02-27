Греф: цикл снижения ключевой ставки начнется в II полугодии 2025 года

«Будем смотреть, как будет расти кредитный портфель. Если он не будет расти таким темпом, как в прошлом году, — а он падает два месяца подряд — то во втором полугодии мы увидим сильное сокращение инфляции. Мы ожидаем, соответственно, цикл снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года», — сказал Греф.