Россиянам рассказали, когда жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты

«Они просили отложить еще больше, но мы в Госдуме настояли на том, чтобы все было готово к началу осени. К 1 сентября банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны улучшить свои антифрод-системы и перед выдачей денег тщательнее проводить проверки», — добавил депутат.