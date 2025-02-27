Россиянам рассказали, когда жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты

Депутату задали вопрос, когда же жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты, полученные обманным путем.
«Да, с 1 сентября 2025 года. Дата закреплена в законе о периоде “охлаждения” перед выдачей кредитов, его Госдума недавно приняла по нашей инициативе», — ответил Аксаков.
Он пояснил, что банкам нужно полгода, чтобы качественно подготовиться к запуску нового механизма.
«Они просили отложить еще больше, но мы в Госдуме настояли на том, чтобы все было готово к началу осени. К 1 сентября банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны улучшить свои антифрод-системы и перед выдачей денег тщательнее проводить проверки», — добавил депутат.
По словам парламентария, если проверок и паузы перед выдачей не было, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело о хищении, то заемщик получит право не выплачивать такой долг.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».