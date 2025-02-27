Россиян предупредили о резком подорожании новых квартир

По его словам, на стоимость жилья значительно влияет ключевая ставка ЦБ, влияющая на доступность проектного финансирования и ипотечных кредитов. Эксперт сказал, что, если укрепление рубля приведет к началу снижения ключевой ставки ЦБ, это сделает ипотеку более доступной, что поддержит спрос на жилье. Тимофеев ожидает, что цены на низколиквидные объекты (которые сложно быстро и выгодно продать — «Газета.Ru»), особенно в эконом-сегменте, могут снижаться в цене. Эксперт допустил, что жилье в дефицитных сегментах, чаще всего это бизнес-класс и элитное, — дешеветь не будет.