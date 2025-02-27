Россиян предупредили о подорожании шоколада к 8 марта

«С сентября 2024 года наблюдался рост цен на шоколад, который был более заметным, в декабре 2024 года и в пересчете цен на 1 кг продукта составил 2%, что на 1,31% выше показателя, зафиксированного в октябре 2024 года и на 0,82% выше показателя, характерного для февраля 2025 года. Данная тенденция обусловлена неурожаем какао-бобов в Западной Африке, а также ростом цен на сырье в среднем на 12%. Еще одно заметное подорожание шоколада и шоколадных конфет ожидается к концу марта 2025 года. Дополнительным фактором роста цен станет эксперимент с добровольной маркировкой шоколада, которая приводит к росту затрат производителей. При сохранении тенденций изменения цены показатель роста к 8 марта может составить до 1,4%», — отметила Степанычева.