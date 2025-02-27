РФ ограничила экспорт бензина до конца августа

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. РФ продлила до конца августа запрет на экспорт бензина для всех, кроме его производителей, соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина.
«Правительство вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа включительно. Постановление об этом подписано. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
Кабмин отмечает, что это решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.
Как сообщалось, решение продлить до конца августа действующие ограничения на экспорт бензина, которые подразумевают запрет экспорта для трейдеров, но разрешают поставлять это топливо на внешние рынки производителям, было принято на совещании вице-премьера Александра Новака на прошлой неделе.
В 2024 году запрет на экспорт бензина действовал с 1 марта до конца 2024 года, кроме периода с конца мая по июль, когда поставки за рубеж были разрешены из-за насыщения внутреннего рынка. С начала 2025 года запрет был продлен.