Позитив слегка иссяк

Новости, ожидания и торговые идеи. В четверг Сбербанк опубликует результаты по МСФО за 2024 год. Ранее банк публиковал отчеты по РПБУ на ежемесячной основе, которые позволяют довольно точно спрогнозировать результаты консолидированной отчетности. Главное, что бросается в глаза — это сокращение кредитного портфеля. В частности, корпоративный кредитный портфель в декабре снизился на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, потребительский кредитный портфель — на 3,1%. Вкупе с ожидаемым падением комиссионного дохода, ожидаем чистую прибыль в IV квартале в районе 380 млрд рублей, что ниже, чем в III и II кварталах 2024 года. Прибыль за год составит 1607 млрд рублей, что позволяет рассчитывать на дивиденды в 35,5 ₽ на акцию, тогда дивидендная доходность составит около11,3% к текущей цене обыкновенных акций. С прицелом на 2025 год главный риск, пожалуй, видим в сокращении кредитного портфеля, так как Банк России преследует именно эту цель в борьбе с инфляцией. Главное, чтобы не было сильных перекосов и охлаждение прошло умеренно и не так болезненно для банковского сектора.