Politico: вливание бюджетных средств в экономику Европы не спасет ее от упадка

30 января агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором констатировало, что экономика еврозоны с конца прошлого года пребывает в стагнации на фоне политического хаоса, вызванного кризисом власти в ФРГ и Франции. Оно отмечало, что бюджетный кризис и отставка правительства во Франции, а также развал правящей коалиции в ФРГ подорвали доверие к власти среди населения и представителей бизнеса европейских стран. Агентство со ссылкой на данные Евростата сообщало, что на этом фоне объем производства в четвертом квартале минувшего года упал на 0,2% в ФРГ и на 0,1% во Франции. В целом за 2024 год ВВП еврозоны вырос лишь на 0,7%.