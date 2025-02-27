Politico: вливание бюджетных средств в экономику Европы не спасет ее от упадка

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Выделение государственных субсидий на поддержку промышленности европейских стран не спасет экономику континента от наступающего упадка. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном европейским изданием Politico.
По его оценкам, недавнее закрытие завода компании Michelin во французском Шоле, повлекшее сокращение более 1 200 сотрудников, демонстрирует ограниченность подхода Брюсселя к борьбе с экономическим упадком в ЕС, предусматривающим увеличение государственных расходов на поддержку предприятий и попытки сохранить рабочие места. Издание подчеркивает, что ситуация, аналогичная закрытию производства шин в Шоле, «разворачивается во многих частях Западной Европы», экономика которой «увядает», не выдерживая глобальной конкуренции, высоких цен на энергоносители и «удушающей бюрократической волокиты». На этом фоне потраченные политиками в ЕС на спасение промышленности сотни миллиардов евро оказались не более чем «очень затратным временным решением».
Как пишет Politico, за последние 15 лет в индустриальном секторе европейской экономики было сокращено более 2,3 млн рабочих мест. В 2024 году спад промышленного производства в ЕС составил 1,2%. Кроме того, в настоящее время Европа готовится к «новому витку экономических потрясений», вызванных возможной торговой войной с США после введения президентом Дональдом Трампом высоких ввозных пошлин на европейские товары. На этом фоне растет риск волнений и беспорядков, подобных выступлениям движения «Желтые жилеты», произошедшим во Франции пять лет назад. «Франция в одном шаге от взрыва. Протесты “Желтых жилетов” — это лишь разминка перед тем, что еще предстоит», — приводит газета слова мэра Шоле Жиля Бурдуле.
Издание напоминает, что экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги в своем прошлогоднем докладе предупредил о грозящей ЕС «медленной агонии» в случае, если сообщество не найдет способ перестроить свою экономику. По мнению экономиста Филиппа Агийона, для этого Европе необходимо перенаправить поток субсидий на развитие инновационных технологий и проведение исследований, чтобы компенсировать потерю рабочих мест в традиционных секторах ростом в новейших отраслях экономики. В то же время Politico отмечает, что Michelin получила от французских властей €42 млн в виде налоговых льгот на разработки и исследования в 2023 году, однако это не спасло ее от закрытия заводов и массовых сокращений.
Политические последствия экономического кризиса
На этом фоне министр-делегат по вопросам промышленности Франции Марк Ферраччи в беседе с газетой заявил, что правительство страны вмешивается в ситуацию «там, где это возможно», чтобы остановить масштабную потерю рабочих мест, и намерено следить за выполнением Michelin своих обязательств по выплате компенсаций уволенным работникам и оказанию им помощи в дальнейшем трудоустройстве. При этом Ферраччи полагает, что не все рабочие места можно сохранить, а на место «умирающих» неконкурентоспособных предприятий приходят новые компании, привлекающие приток инвестиций в более перспективные сектора экономики.
В то же время Politico отмечает, что волна увольнений может усилить недовольство населения Франции политикой ее властей и уже подрывает позиции президента Эмманюэля Макрона, которого обвиняют в «экономическом крахе» Парижа и стремительно растущем бюджетном дефиците. «Теперь мы расплачиваемся за последствия катастрофической политики», — заявила председатель комитета по экономическим вопросам Национальной ассамблеи Орели Труве. По ее прогнозам, на фоне «полного разрушения» французской промышленности в ближайшем будущем республику ожидают волнения и социальные потрясения.
Спад экономики еврозоны
30 января агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором констатировало, что экономика еврозоны с конца прошлого года пребывает в стагнации на фоне политического хаоса, вызванного кризисом власти в ФРГ и Франции. Оно отмечало, что бюджетный кризис и отставка правительства во Франции, а также развал правящей коалиции в ФРГ подорвали доверие к власти среди населения и представителей бизнеса европейских стран. Агентство со ссылкой на данные Евростата сообщало, что на этом фоне объем производства в четвертом квартале минувшего года упал на 0,2% в ФРГ и на 0,1% во Франции. В целом за 2024 год ВВП еврозоны вырос лишь на 0,7%.