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Банк России повысил официальный курс доллара на пятницу

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 28 февраля 2025 года.

Источник: life.ru

Так, курс доллара повысили с 85,9279 рубля до 87,6967 рубля. Курс евро регулятор также повысил — с 90,1826 рубля до 92,0362 рубля.

Кроме того, Банк России повысил официальный курс юаня с 11,737 рубля до 11,9563.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».