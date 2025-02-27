Банк России повысил официальный курс доллара на пятницу

Так, курс доллара повысили с 85,9279 рубля до 87,6967 рубля. Курс евро регулятор также повысил — с 90,1826 рубля до 92,0362 рубля.
Кроме того, Банк России повысил официальный курс юаня с 11,737 рубля до 11,9563.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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