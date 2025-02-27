Общий объем рынка исламского финансирования превысит $5 трлн в 2025 году

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Общий объем рынка исламского финансирования достигнет $5,3 трлн к концу 2025 года, а к 2030 году прогнозируется рост до $9 трлн. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI) Абделилах Белатик.
«Ожидаем, что к концу 2025 года общий объем рынка исламского финансирования достигнет $5,3 трлн с возможностью дальнейшего роста. Для сравнения в 2010 году этот показатель составлял $1 трлн, а к 2024 году вырос до $4,5 — 4,7 трлн — за 14 лет наблюдается рост в четыре раза», — сказал Белатик.
Прогнозы на 2029−2030 годы, по его словам, указывают на достижение уровня около $9 трлн долларов.
При этом Белатик отметил, что основное внимание уделяется не столько объему финансирования, сколько влиянию, которое исламский банкинг оказывает на реальный сектор экономики, в частности на развитие малого и среднего предпринимательства. «По сегментному анализу, свыше 70% рынка приходится на исламское финансирование, около 15% — на исламские фонды, а небольшую долю занимает takaful (исламское страхование). При этом данные показатели не включают крупнейший рынок халяль-индустрии», — сказал он.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.