Общий объем рынка исламского финансирования превысит $5 трлн в 2025 году

При этом Белатик отметил, что основное внимание уделяется не столько объему финансирования, сколько влиянию, которое исламский банкинг оказывает на реальный сектор экономики, в частности на развитие малого и среднего предпринимательства. «По сегментному анализу, свыше 70% рынка приходится на исламское финансирование, около 15% — на исламские фонды, а небольшую долю занимает takaful (исламское страхование). При этом данные показатели не включают крупнейший рынок халяль-индустрии», — сказал он.