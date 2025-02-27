Норвегия считает, что пошлины США на товары Европы грозят торговой войной

«Полномасштабная торговая война между ЕС и США будет очень серьезной проблемой для глобальной экономики и негативно отразится на экономике Норвегии», — сказал премьер-министр. Королевство не входит в европейское сообщество, однако тесно интегрирована в него экономически. По словам Стёре, его кабинет «находится в тесном контакте с Еврокомиссией и странами ЕС по этому вопросу» и будет помогать норвежским экспортерам, если американские пошлины затронут и их.