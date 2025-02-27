Набиуллина прогнозирует рост ипотеки в 2025 году на скромные 5%

«Ипотечный портфель вырос в прошлом году на 13%, что существенно ниже перегретого 2023 года. Но, по нашей оценке, это абсолютно адекватный темп, если сравнивать с предыдущими годами. В этом году мы ожидаем прирост около 5%. Это скромно, но требуется более сдержанная динамика», — отметила председатель Банка России.