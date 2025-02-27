Набиуллина прогнозирует рост ипотеки в 2025 году на скромные 5%

«Ипотечный портфель вырос в прошлом году на 13%, что существенно ниже перегретого 2023 года. Но, по нашей оценке, это абсолютно адекватный темп, если сравнивать с предыдущими годами. В этом году мы ожидаем прирост около 5%. Это скромно, но требуется более сдержанная динамика», — отметила председатель Банка России.
В условиях высоких ставок по ипотеке россияне стали активнее покупать жилье за собственные средства без привлечения заемных денег, отметила Набиуллина.
Она напомнила, что в первой половине прошлого года ипотека росла быстрыми темпами. По словам Набиуллиной, в 2026 и 2027 году по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека начнет ускорять свой рост.
В ЦБ также намерены устранить возможность «прикручивать схемы» в льготной ипотеке. Это необходимо, чтобы не дискредитировать инструмент, считает Эльвира Набиуллина.
«Мы предложим Минфину давать госсподдержку только на стандартную ипотеку, и при рефинансировании принимать только секьюритизированные стандартные проекты. Иными словами, мы хотим, чтобы к льготной ипотеке нельзя было “прикручивать схемы”, которые только дискретедитруют саму идею господдержки», — отметила она.