Набиуллина назвала колебания курса рубля временными

АНОСИНО (Московская область), 27 февраля. /ТАСС/. Колебания курса рубля — это временное явление, связанное с внешними факторами. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе Ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России.
«У нас отклонение курсов происходит в моменты введения санкций. Действительно, такие отклонения происходят — это временное явление, потому что участники рынка перестраиваются, адаптируются, и потом идет сближение курсов. И в этой части какие-то специальные механизмы мы придумать вряд ли можем, да, но вот такие временные колебания возможны, связанные с, что называется, внешними шоками, ограничениями», — сказала Набиуллина.
Но тем не менее, по ее словам, даже в этих условиях, когда меняется структура валютного рынка и структура торгов — задача Банка России заключается в том, чтобы сделать максимально прозрачным функционирование валютного рынка для всех участников.