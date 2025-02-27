Набиуллина назвала колебания курса рубля временными

«У нас отклонение курсов происходит в моменты введения санкций. Действительно, такие отклонения происходят — это временное явление, потому что участники рынка перестраиваются, адаптируются, и потом идет сближение курсов. И в этой части какие-то специальные механизмы мы придумать вряд ли можем, да, но вот такие временные колебания возможны, связанные с, что называется, внешними шоками, ограничениями», — сказала Набиуллина.