MET Group заявил о продлении краткосрочных поставок газа Молдавии

«Сотрудничество между базирующейся в Швейцарии MET Group и “Молдовагазом” в области краткосрочных поставок газа будет продлено после конца февраля. MET Group продолжит поставки газа до границы с Молдавией, где газ заберет наш партнер по контракту “Молдовагаз”», — сообщил представитель компании.
При этом он не привел более подробную информацию о продолжительности, объемах и цене поставок.
Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что непризнанная республика при поддержке Министерства энергетики России продлила договоренности об импорте природного газа.
14 февраля европейская энергетическая компания MET Group объявила, что начинает поставки газа в Молдавию. По сообщениям из Кишинева и Тирасполя, эти поставки обеспечили снабжение топливом Приднестровья. В тот же день Красносельский сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии газа, закупленного при поддержке России. Поставки осуществило подразделение MET Group — компания MET Gas and Energy Marketing AG, которая должна была получить оплату от JNX General Trading LLC из Дубая. После этого власти Приднестровья сообщали, что газ в их регион поступает бесперебойно, поставки топлива удается осуществлять благодаря российской кредитно-финансовой поддержке.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января, а также в связи с отказом Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без поставок газа. При этом Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье были остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.