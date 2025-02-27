14 февраля европейская энергетическая компания MET Group объявила, что начинает поставки газа в Молдавию. По сообщениям из Кишинева и Тирасполя, эти поставки обеспечили снабжение топливом Приднестровья. В тот же день Красносельский сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии газа, закупленного при поддержке России. Поставки осуществило подразделение MET Group — компания MET Gas and Energy Marketing AG, которая должна была получить оплату от JNX General Trading LLC из Дубая. После этого власти Приднестровья сообщали, что газ в их регион поступает бесперебойно, поставки топлива удается осуществлять благодаря российской кредитно-финансовой поддержке.