«Купибилет»: в РФ спрос на перелеты в арабские страны вырос в 2025 году на 19%

Менее выраженный рост отмечен в Санкт-Петербурге. Популярность перелетов из этого города в Доху выросла на 21% к прошлому году, в Джедду — на 20%, Даммам — на 17%, Шарджу — на 15%, Абу-Даби — на 14%, Дубай и Медину — на 13%. Из Сочи прямым рейсом можно отправиться только в Дубай. В 2025 году прирост по этому направлению составил 16%.