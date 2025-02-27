«Купибилет»: в РФ спрос на перелеты в арабские страны вырос в 2025 году на 19%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Спрос россиян на перелеты в арабские страны в первой половине 2025 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, из Москвы наиболее значительный рост интереса отмечен к полетам в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Купибилет» (текст есть в распоряжении ТАСС).
«Общий спрос на арабские направления из России вырос на 19% по сравнению с прошлым годом», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, наибольший рост спроса на авиабилеты в арабские страны наблюдался в Москве. Востребованность перелетов из столицы в Джедду и Медину (Саудовская Аравия) выросла за год на 33% и 28% соответственно, в Шарджу (ОАЭ) — на 22%, Доху (Катар) — на 21%, Дубай и Абу-Даби (ОАЭ) — на 19% и 18%, Даммам (Саудовская Аравия) — на 16%.
Менее выраженный рост отмечен в Санкт-Петербурге. Популярность перелетов из этого города в Доху выросла на 21% к прошлому году, в Джедду — на 20%, Даммам — на 17%, Шарджу — на 15%, Абу-Даби — на 14%, Дубай и Медину — на 13%. Из Сочи прямым рейсом можно отправиться только в Дубай. В 2025 году прирост по этому направлению составил 16%.
«Хотя рост наблюдается по всей стране, он более заметен в Москве, что связано, вероятно, с большим числом прямых рейсов. Санкт-Петербург тоже показывает положительную динамику, демонстрируя устойчивый интерес к отдыху в арабских странах. Новые рейсы, например, из Сочи еще больше усилят эту тенденцию», — объяснили в пресс-службе «Купибилет».