Китай усиливает контроль за потоками капитала по мере обесценивания юаня

Китайская валюта подешевела по отношению к доллару на 2,2% с момента победы Дональда Трампа на американских выборах в ноябре, сообщает Reuters.
Как передает агентство, большой разрыв между более высокими процентными ставками в США и падающей доходностью в Китае стал фактором, снижающим привлекательность юаня для местных инвесторов. В январе этот разрыв достиг рекордного уровня.
С середины ноября Народный банк Китая (НБК) ежедневно устанавливает более высокие, чем ожидалось рынком, ориентиры по среднему курсу юаня, что рынки интерпретируют как признак обеспокоенности по поводу снижения курса юаня.
Крупнейшие государственные банки Китая также постоянно продают доллары для поддержки национальной валюты.
Их поддержка юаня и ожидания, что Китай не допустит резкого ослабления валюты, на данный момент стабилизировали курс юаня на форвардном рынке.
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