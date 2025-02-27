Канада рассчитывает избежать тарифов США или получить еще одну отсрочку

ОТТАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Канады надеются, что им удастся убедить США не вводить обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины либо добиться еще одной отсрочки. Об этом заявил в среду журналистам канадский министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань.
«Наша миссия по-прежнему заключается в том, чтобы избежать этих тарифов либо при необходимости продлить отсрочку [на их введение]», — сказал он перед началом закрытого совещания у премьер-министра Джастина Трюдо по американским пошлинам. По словам министра, канадцы по-прежнему пытаются убедить администрацию США в том, что введение тарифов серьезно навредит обеим странам. Он добавил, что Оттава в случае такого развития событий даст Вашингтону «жесткий ответ».
1 февраля президент США подписал указ о повышенных пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики с 4 февраля. Однако 3 февраля Трюдо после разговора с Трампом сообщил, что Соединенные Штаты приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней. Премьер уточнил, что это стало возможным благодаря тому, что Оттава направит на укрепление границы с США 1,3 млрд канадских долларов (около $900 млн) в том числе для того, чтобы перекрыть потоки поставок наркотического вещества фентанил.
24 февраля Трамп заявил, что вашингтонская администрация продолжит вводить новые таможенные пошлины в отношении своих торговых партнеров «согласно графику».