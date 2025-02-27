Канада рассчитывает избежать тарифов США или получить еще одну отсрочку

1 февраля президент США подписал указ о повышенных пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики с 4 февраля. Однако 3 февраля Трюдо после разговора с Трампом сообщил, что Соединенные Штаты приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней. Премьер уточнил, что это стало возможным благодаря тому, что Оттава направит на укрепление границы с США 1,3 млрд канадских долларов (около $900 млн) в том числе для того, чтобы перекрыть потоки поставок наркотического вещества фентанил.