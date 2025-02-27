Каким будет курс рубля 28 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль начал постепенно терять позиции после волны масштабного усиления. Из числа факторов поддержки выходит налоговый период — основные продажи валюты уже состоялись. Также немного снизился уровень геополитической эйфории — судя по новостям, процесс сближения позиций РФ и США по украинскому вопросу может оказаться более долгим и сложным, чем рассчитывали инвесторы. Кроме того, вступают в силу санкции против нефтяного экспорта, объявленные США в начале года. Ожидаем постепенного движения курса валют к экономически более обоснованным уровням, это 90−94 за доллар и выше 12,5 за юань. В пятницу ждем юань на уровне 11,8−12,3, доллар — 87−91.