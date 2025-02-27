Каким будет курс рубля 28 февраля 2025: прогноз эксперта

Отсутствие важных новостей, связанных с переговорами по решению украинского конфликта, данные Росстата об ускорении недельной инфляции и общая техническая перегретость рынка после мощного ралли сказались на динамике рынка. Рубль при этом перешел к ослаблению, а нефть пыталась восстановить ценовой рост.
На внешнем контуре становится тревожнее. Тема тарифов и обострения торговых отношений США и Китая, а также других стран продолжает накалять обстановку. Китайские власти готовятся к ответным шагам. Статистика не принесла сюрпризов — оценка ВВП США за 4 кв. 2024 г. совпала с прогнозом аналитиков.
Завтра в США будет раскрыта информаций по потребительским расходам и доходам населения за январь. На российском рынке в конце недели операционные и финансовые результатов по МСФО за 2024 г. сообщит ИнтерРАО, а совет директоров Аэрофлота обсудит стратегию группы до 2030 г. и дивидендную политику.
В условиях геополитической неопределенности приближение выходных может обусловить сдержанную активность участников торгов. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 февраля — 3180−3330 п.
Рубль начал постепенно терять позиции после волны масштабного усиления. Из числа факторов поддержки выходит налоговый период — основные продажи валюты уже состоялись. Также немного снизился уровень геополитической эйфории — судя по новостям, процесс сближения позиций РФ и США по украинскому вопросу может оказаться более долгим и сложным, чем рассчитывали инвесторы. Кроме того, вступают в силу санкции против нефтяного экспорта, объявленные США в начале года. Ожидаем постепенного движения курса валют к экономически более обоснованным уровням, это 90−94 за доллар и выше 12,5 за юань. В пятницу ждем юань на уровне 11,8−12,3, доллар — 87−91.
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