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Как выиграть в лотерею с помощью математики. Видео

Стефану Манделю, бедному экономисту и бухгалтеру из Румынии, удалось сделать это… 14 раз!

Живя в коммунистической стране, он разработал систему, позволяющую практически гарантированно выигрывать главные призы. Он находил лотереи с минимальным числом комбинаций и крупными джекпотами, привлекал инвесторов для покупки билетов, вносил в билеты все возможные сочетания и… побеждал. При этом сумма выигрыша в итоге значительно превосходила затраты, и игрок легко возвращал деньги инвесторам, оставаясь после этого в большом плюсе. Первый джекпот он сорвал в конце 1960-х, что позволило ему эмигрировать в Европу.

Чем больше выигрышей, тем больше вопросов. После очередной успешной для румына лотереи в Вирджинии за расследование взялось ФБР, но быстро выяснилось, что Мандель технически не нарушил никаких законов. Он просто использовал математические методы, которые отлично знал.

Тех, кто желает повторить успех Манделя, предупреждаем: сегодня его метод не работает — лотереи изменили правила.

А где Стефан сейчас? Он «залег на дно» на тропическом острове в Тихом океане, наслаждаясь тишиной. А все благодаря тому, что хорошо учил математику в школе!

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».