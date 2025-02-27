Как выиграть в лотерею с помощью математики. Видео

Живя в коммунистической стране, он разработал систему, позволяющую практически гарантированно выигрывать главные призы. Он находил лотереи с минимальным числом комбинаций и крупными джекпотами, привлекал инвесторов для покупки билетов, вносил в билеты все возможные сочетания и… побеждал. При этом сумма выигрыша в итоге значительно превосходила затраты, и игрок легко возвращал деньги инвесторам, оставаясь после этого в большом плюсе. Первый джекпот он сорвал в конце 1960-х, что позволило ему эмигрировать в Европу.